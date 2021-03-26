В здании Союза художников нашли труп

В первой половине марта, как сообщал «Рамблер», житель дома на Шоссейной улице в поселке Бугры Ленинградской области заметил, что дверь в квартиру соседей открыта, вошел и обнаружил там тела мужчины и женщины, лежавшие на полу в крови.

В феврале в двухкомнатной квартире в доме на улице Кропоткина в Новосибирске был найден труп 53-летнего мужчины, который пролежал там месяц. Он страдал болезнью сердца и был очень замкнутым человеком, у него не было жены и детей, а мать умерла не так давно.