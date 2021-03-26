В здании Союза художников нашли труп

В Москве
в здании Союза художников был обнаружен труп. Об этом сообщает
РЕН ТВ.
Тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти было найдено в творческой мастерской. Сейчас личность мужчины, причины и обстоятельства его смерти выясняются.
В первой половине марта, как сообщал «Рамблер», житель дома на Шоссейной улице в поселке Бугры Ленинградской области заметил, что дверь в квартиру соседей открыта, вошел и обнаружил там тела мужчины и женщины, лежавшие на полу в крови.
В феврале в двухкомнатной квартире в доме на улице Кропоткина в Новосибирске был найден труп 53-летнего мужчины, который пролежал там месяц. Он страдал болезнью сердца и был очень замкнутым человеком, у него не было жены и детей, а мать умерла не так давно.
Тогда же 66-летний олимпийский чемпион Александр Блинов
пропал без вести в деревне Андреевское Можайского района Московской области, где жил и работал. В марте он был найден мертвым в сугробе в 150 метрах от дома. В день исчезновения водитель такси высадил спортсмена в 500 метрах от дома, потому что не мог проехать дальше из-за выпавшего снега. Блинов пошел дальше пешком, но упал в сугроб и умер.