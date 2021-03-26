Гибель студентов на Сахалине произошла из-за проводки

ЧП произошло в ночь на 26 марта со студентами Института естественных наук и техносферной безопасности. Около 3 часов ночи по местному времени в душевой общежития раздался крик и громкий хлопок. Двое студентов бросились на помощь, выломали дверь и увидели лежащего без сознания товарища. Один из парней решил закрыть кран с льющейся водой, его ударило током. Разряд оказался такой силы, что молодого человека отбросило к выходу и он забаррикадировал своим телом дверной проём. Третий студент догадался, что дело в неисправной проводке, побежал к щитку и отключил электричество. Очевидцы трагедии попытались спасти двух пострадавших, но помочь им уже ничем не смогли.