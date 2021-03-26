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Гибель студентов на Сахалине произошла из-за проводки

Павел Тиунов
18 минут назад
Очевидцы трагедии в общежитии Южно-Сахалинска рассказали журналистам РИА «Сахалин-Курилы», как умерли два молодых студента. По их словам, один из них пытался спасти товарища и сам погиб.
Гибель студентов на Сахалине произошла из-за проводки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
ЧП произошло в ночь на 26 марта со студентами Института естественных наук и техносферной безопасности. Около 3 часов ночи по местному времени в душевой общежития раздался крик и громкий хлопок. Двое студентов бросились на помощь, выломали дверь и увидели лежащего без сознания товарища. Один из парней решил закрыть кран с льющейся водой, его ударило током. Разряд оказался такой силы, что молодого человека отбросило к выходу и он забаррикадировал своим телом дверной проём. Третий студент догадался, что дело в неисправной проводке, побежал к щитку и отключил электричество. Очевидцы трагедии попытались спасти двух пострадавших, но помочь им уже ничем не смогли.
Оба скончались. Студентам было 18 и 19 лет.
По данным ТАСС, следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Приоритетная версия причин трагедии – неисправный водонагреватель. Местные власти пообещали семьям погибших по полмиллиона рублей в качестве поддержки. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко обязал подчиненных в течение трёх дней проверить электрооборудование во всех социально значимых объектах региона.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Москве на Смольной улице 15-летнего подростка ударило током, едва он наступил в лужу на улице. Очевидцы вызвали школьнику «скорую помощь», приехавшие по вызову медики госпитализировали пострадавшего. Врачи диагностировали у него электротравму.
Происшествия,Валерий Лимаренко,РИА "Сахалин-Курилы",Южно-Сахалинск,
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