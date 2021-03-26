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Двух человек госпитализировали после крушения вертолёта под Калининградом

News.ruиещё 1
4 часа назад
Два члена экипажа вертолёта Ка-32, потерпевшего крушение под Калининградом, доставлены в больницу, сообщил представитель экстренных служб.
Двое госпитализированы после крушения Ка-32 под Калининградом
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
По его словам, на борту воздушного судна находились три человека, бортовой механик скончался.
Командир воздушного судна и второй пилот пострадали, оба госпитализированы в Полесскую центральную районную больницу, — уточнил он.
Представитель экстренных служб добавил, что 26 марта в районе падения вертолёта состоятся следственные мероприятия, в которых примут участие четыре судна МЧС. С близкими членов экипажа работают психологи, передаёт РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет определил ряд версий крушения вертолёта Ка-32 МЧС над акваторией Куршского залива в Калининградской области. Речь идёт о нарушении правил эксплуатации и ЧП на борту или о воздействии внешних причин. Вертолёт упал в Куршский залив в 5 км от берега.
Происшествия,МЧС,СКР,РИА Новости,Калининград,
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