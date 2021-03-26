На нефтяном терминале в Саудовской Аравии начался пожар

Военным также удалось перехватить еще несколько начиненных взрывчаткой дрона, два из которых пытались атаковать объекты в городах Хамис-Мушаит и Наджран. В нападении обвинили йеменских повстанцев из движения «Ансар Аллах» (хуситы).