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Очевидцы раскрыли подробности гибели двух студентов на Сахалине

РИА Новости
29 минут назад
Соседи двух студентов, найденных накануне мертвыми в одном из общежитий СахГУ, рассказали местному изданию РИА "Сахалин-Курилы" подробности случившегося.
Перед гибелью студентов на Сахалине очевидцы услышали громкий хлопок
Фото: ТАССТАСС
Тела двоих студентов 18 и 19 лет обнаружили в пятницу утром. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверку проводит прокуратура. По одной из версий, молодые люди погибли из-за удара током от неисправного электротитана.
По словам очевидцев происшествия, накануне вечером жильцы общежития услышали крик и громкий хлопок в одной из душевых, где в тот момент находился постоялец. Двое молодых людей, выломав дверь, вошли внутрь, а когда один из них попытался закрыть включенный кран, его ударило током.
"Ударило так сильно, что его откинуло и он своим телом забаррикадировал дверь. Третий парень догадался, что неисправна проводка. Они побежали к щитку, выключили электричество и после этого стали оказывать помощь двоим пострадавшим", — пояснила одна из студенток.
Как рассказала другая девушка, проблемы с электрикой, в частности, с водонагревателями, случались и раньше. Однако, по ее словам, в администрации общежития на жалобы студентов отвечали "ничего страшного".
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко ранее сообщил, что после инцидента в социальных учреждениях региона проверят работу всего электрического оборудования.
Происшествия,Валерий Лимаренко,Генпрокуратура РФ,СКР,РИА "Сахалин-Курилы",
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