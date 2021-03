Суэцкий канал оказался в "ловушке"

Попытки снять с мели 400-метровый Ever Given водоизмещением 224 000 тонн возобновились накануне после короткой остановки на ночь, сообщает Guardian . Питер Бердовски, генеральный директор Boskalis, специализированной дноуглубительной компании, которая направила бригаду на место происшествия, заявил: данные c места инцидента свидетельствуют о том, что "вытащить контейнеровоз пока на самом деле невозможно" и что судно, возможно, необходимо разгрузить.