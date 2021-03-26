Суэцкий канал оказался в "ловушке"

Альтернативный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды на южной оконечности Африки может занять на две недели больше. По данным агентства Associated Press
, ссылающегося на оценки страховой компании Lloyd"s List, каждый день блокировки канала приносит убытки на сумму более девяти миллиардов долларов. По данным Управления Суэцкого канала, в течение 2020 года через канал прошло около 19 тысяч судов, в среднем 51,5 судов в день. В 2017 году, сообщает ВВС
, японское судно-контейнеровоз заблокировало канал после того, как оно село на мель из-за механических проблем. Египетские власти развернули буксиры, и судно было снято с мели в считанные часы.