В Калининградской области разбился вертолет

Фото: Пресс-служба ОАО «Вертолеты России»Пресс-служба ОАО «Вертолеты России»
Вертолет выполнял учебный полет и упал в море в акватории Куршского залива.
Одного человека удалось спасти. Идут поиски еще двоих находившихся на борту.
Ка-32 — средний транспортный вертолет, вмещает до 13 пассажиров.
Как сообщал «Рамблер», в декабре 2020 года вертолет упал в реку Сухона в Нюксенском районе Вологодской области. Крушение произошло у населенного пункта Бобровское. Перед падением вертолет врезался в высоковольтную линию электропередачи.
На борту находились два человека: экс-заместитель губернатора Вологодской области и генеральный директор АО «Дед Мороз» Олег Васильев
. Оба погибли. Катастрофа также на время оставила без света несколько деревень.