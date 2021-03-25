В Калининградской области разбился вертолет

Вертолет выполнял учебный полет и упал в море в акватории Куршского залива.

Одного человека удалось спасти. Идут поиски еще двоих находившихся на борту.

Как сообщал «Рамблер», в декабре 2020 года вертолет упал в реку Сухона в Нюксенском районе Вологодской области. Крушение произошло у населенного пункта Бобровское. Перед падением вертолет врезался в высоковольтную линию электропередачи.