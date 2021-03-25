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В Калининградской области разбился вертолет

Вероника Полынина
5 часов назад
В Калининградской области упал вертолет КА-32, сообщает телеграм-канал 112.
В Калининградской области разбился вертолет
Фото: Пресс-служба ОАО «Вертолеты России»Пресс-служба ОАО «Вертолеты России»
Вертолет выполнял учебный полет и упал в море в акватории Куршского залива.
Одного человека удалось спасти. Идут поиски еще двоих находившихся на борту.
Ка-32 — средний транспортный вертолет, вмещает до 13 пассажиров.
Как сообщал «Рамблер», в декабре 2020 года вертолет упал в реку Сухона в Нюксенском районе Вологодской области. Крушение произошло у населенного пункта Бобровское. Перед падением вертолет врезался в высоковольтную линию электропередачи.
На борту находились два человека: экс-заместитель губернатора Вологодской области и генеральный директор АО «Дед Мороз» Олег Васильев. Оба погибли. Катастрофа также на время оставила без света несколько деревень.
Происшествия,Олег Васильев,Калининградская Область,
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