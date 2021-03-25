Суд арестовал мэра Майкопа

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Накануне стало известно, что в отношении Гетманова было возбуждено уголовное дело о вымогательстве.

По версии СК, подозреваемый в мае 2018 года пригласил к себе в кабинет местного предпринимателя, который занимался растениеводством. Мэр города потребовал от бизнесмена обменяться земельными участками на территории Майкопского района.

Отмечается, что участки были неравнозначными по площади и стоимости. Разница в их стоимости составляла около 5 млн рублей. Бизнесмен отказался от невыгодной сделки.

После отказа он стал угрожать фермеру убийством, в итоге тот согласился на его условия.

Уголовное дело о вымогательстве возбудили по материалам, поступившим из УФСБ республики Адыгея.