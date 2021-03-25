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Суд арестовал мэра Майкопа

Вероника Полынина
47 минут назад
Мэр Майкопа Андрей Гетманов арестован до 23 мая по подозрению в вымогательстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Майкопского городского суда.
Суд арестовал мэра Майкопа
Фото: InstagramInstagram
Накануне стало известно, что в отношении Гетманова было возбуждено уголовное дело о вымогательстве.
По версии СК, подозреваемый в мае 2018 года пригласил к себе в кабинет местного предпринимателя, который занимался растениеводством. Мэр города потребовал от бизнесмена обменяться земельными участками на территории Майкопского района.
Отмечается, что участки были неравнозначными по площади и стоимости. Разница в их стоимости составляла около 5 млн рублей. Бизнесмен отказался от невыгодной сделки.
После отказа он стал угрожать фермеру убийством, в итоге тот согласился на его условия.
Уголовное дело о вымогательстве возбудили по материалам, поступившим из УФСБ республики Адыгея.
Как сообщал «Рамблер», в ноябре 2020 года был задержан мэр Томска Иван Кляйн. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Нанесенный им ущерб оценили в 11 млн рублей.
Происшествия,Андрей Гетманов,Иван Кляйн,ФСБ,РИА Новости,Майкоп,
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