Суд арестовал мэра Майкопа

Накануне стало известно, что в отношении Гетманова было возбуждено уголовное дело о вымогательстве.
По версии СК, подозреваемый в мае 2018 года пригласил к себе в кабинет местного предпринимателя, который занимался растениеводством. Мэр города потребовал от бизнесмена обменяться земельными участками на территории Майкопского района.
Отмечается, что участки были неравнозначными по площади и стоимости. Разница в их стоимости составляла около 5 млн рублей. Бизнесмен отказался от невыгодной сделки.
После отказа он стал угрожать фермеру убийством, в итоге тот согласился на его условия.
Уголовное дело о вымогательстве возбудили по материалам, поступившим из УФСБ
республики Адыгея.
Как сообщал «Рамблер», в ноябре 2020 года был задержан мэр Томска Иван Кляйн
. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Нанесенный им ущерб оценили в 11 млн рублей.