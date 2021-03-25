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Опубликовано видео горящего автомобиля в Москве

Алевтина Жаркова
25 минут назад
Серый хэтчбэк загорелся этим утром вблизи метро «Полежаевская», сообщает телеканал Москва 24.
На кадрах можно увидеть, как огонь полностью охватил автомобиль, находившийся в среднем ряду. Причина пожара в данный момент выясняется, о пострадавших также информации нет.
Из-за горящего автомобиля было перекрыто движение по Хорошевскому шоссе в сторону третьего транспортного кольца. Также, по информации «Москва 24», проезд к проспекту Маршала Жукова оставался свободен.
В данный момент движение полностью восстановлено, сообщает телеграмм канал департамента транспорта Москвы.
Происшествия,Видео,Москва,
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