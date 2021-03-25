Пассажир московского метрополитена набросился с кулаками на сотрудника правоохранительных органов . Видеозапись и детали случившегося публикует Telegram -канал «112».

Инцидент произошел на станции «Орехово». По информации канала, старший сержант полиции остановил гражданина для проверки документов, однако тот внезапно напал на него и начал наносить удары по голове и туловищу.

Впоследствии полицейскому помогли коллеги, пассажир был задержан и доставлен в отдел — на размещенных в сети кадрах видно, как его ведут под руки вдоль платформы. Дебоширом оказался 27-летний Армен Асрян.