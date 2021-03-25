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Пассажир набросился с кулаками на полицейского в московском метро и попал на видео

Мослентаиещё 1
13 минут назад
Пассажир московского метрополитена набросился с кулаками на сотрудника правоохранительных органов. Видеозапись и детали случившегося публикует Telegram-канал «112».
Инцидент произошел на станции «Орехово». По информации канала, старший сержант полиции остановил гражданина для проверки документов, однако тот внезапно напал на него и начал наносить удары по голове и туловищу.
Впоследствии полицейскому помогли коллеги, пассажир был задержан и доставлен в отдел — на размещенных в сети кадрах видно, как его ведут под руки вдоль платформы. Дебоширом оказался 27-летний Армен Асрян.
Уточняется, что сотрудник полиции не получил серьезных травм в результате произошедшего.
Происшествия,Видео,МВД,
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