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Арестован руководитель района Пензенской области

BFM.RUиещё 13
25 марта 2021
Суд арестовал до 24 мая главу администрации Пензенского района Пензенской области Сергея Козина.
Арестован руководитель района Пензенской области
Фото: BFM.RUBFM.RU
Он задержан по делу о получении крупной взятки от бизнесмена, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.
Ранее управление СК РФ по региону сообщило о задержании 24 марта главы администрации Пензенского района и его предполагаемого сообщника после получения взятки в размере 200 тысяч рублей.
По данным следствия, глава райадминистрации получил взятку через посредника от гендиректора компании за помощь с решением земельного вопроса.
В пресс-службе следственного управления СКР по региону «Интерфаксу» сообщили, что посредник отправлен под домашний арест также на два месяца.
Дома и на работе у чиновника проведены обыски. Следствие изъяло деньги и служебную документацию.
Происшествия,Татьяна Махницкая,Сергей Козин,СКР,РИА Новости,Интерфакс,Пензенская Область,
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