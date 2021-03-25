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Опубликовано видео с места ДТП с въехавшим в ТЦ авто в Ростове-на-Дону

Алевтина Жаркова
4 часа назад
В Ростове-на-Дону водитель протаранил вход торгового центра «Горизонт». Авария произошла в минувшую среду и попала в объектив камеры наружного наблюдения. Запись публикует Telegram-канал «Пресс-Хата».
Двигавшийся по проспекту Нагибина внедорожник Toyota RAV4 сначала заезжает на парковку, а затем водитель машины направляет ее в сторону ТЦ. НА кадрах видно, как автомобиль взбирается по лестнице и врезается в двери ТЦ.
По предварительным данным, водитель иномарки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. «Штурм» торгового заведения он объяснил тем, что опаздывал на сеанс в кино.
Происшествия,Видео,
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