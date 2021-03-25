В Ростове-на-Дону водитель протаранил вход торгового центра «Горизонт». Авария произошла в минувшую среду и попала в объектив камеры наружного наблюдения. Запись публикует Telegram-канал «Пресс-Хата».

Двигавшийся по проспекту Нагибина внедорожник Toyota RAV4 сначала заезжает на парковку, а затем водитель машины направляет ее в сторону ТЦ. НА кадрах видно, как автомобиль взбирается по лестнице и врезается в двери ТЦ.