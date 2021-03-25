"В пожаре погибла моя племянница Таня, которой исполнилось всего 11 лет. Она вместе с одноклассниками тоже оказалась в "Зимней вишне". Пошла в кино, а когда начался пожар, перестала отвечать на звонки Вот сейчас вспоминаю об этом, и ком в горле стоит, слезы подкатывают То есть все переплелось – и наша общая, и личная боль", – добавил экс-губернатор.