"В пожаре погибла моя племянница Таня, которой исполнилось всего 11 лет. Она вместе с одноклассниками тоже оказалась в "Зимней вишне". Пошла в кино, а когда начался пожар, перестала отвечать на звонки Вот сейчас вспоминаю об этом, и ком в горле стоит, слезы подкатывают То есть все переплелось – и наша общая, и личная боль", – добавил экс-губернатор.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.
В рамках трех уголовных дел арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС
, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. По всем трем делам идут судебные процессы.