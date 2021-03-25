«Всех неугодных здесь убирают одинаково»

Игорь Гончаров В печально известной станице Кущевская на Кубани вновь творятся беззакония — об этом бывший руководитель местной налоговой инспекции сообщил в открытом письме к генпрокурору России Игорю Краснову . Кущевка прославилась на всю Россию, после того как в ноябре 2010 года банда «цапков» устроила массовое убийство в доме местного фермера Аметова: жертвами бандитов стали 12 человек, включая женщин и детей. После столь резонансного происшествия «цапков» и их приближенных отправили за решетку — однако, как утверждает Гончаров , темные времена вновь вернулись в станицу. Но теперь вместо бандитов свои порядки в Кущевке устанавливают полицейские. И эти порядки не имеют ничего общего с диктатурой закона. «Лента.ру» пообщалась с автором обращения к генпрокурору и выяснила, почему Кущевская до сих пор остается символом беззакония на юге России.

Фото: ТАСС ТАСС

Если в поисковике набрать «станица Кущевская», то географическая справка будет смотреться одиноко на фоне вороха новостей про бандитов из станицы и убийства 12 человек, произошедшего десять с лишним лет назад. Приговор банде «цапков» огласили еще в 2013 году: трех членов ОПГ приговорили к пожизненному лишению свободы, двух — к 19 и 20 годам.

Однако 10 лет спустя в Кущевке мало что изменилось. Это по-прежнему регион с самой дорогой и плодородной землей, который может приносить огромную прибыль тем, кто там работает, и солидные поступления в бюджет в виде налогов. Начальник межрайонной налоговой инспекции Игорь Гончаров заявляет об этом авторитетно — он три года проработал в Кущевке и за это время успел пополнить бюджеты края и района на сотни миллионов рублей.

Среди прочего Гончаров сумел получить налог с земель, которые числились бесхозными, но при этом использовались фермерами, а также предотвратил миллиардные хищения из бюджета через аферы с возмещением НДС. Но в минувшем феврале он сам стал обвиняемым по уголовному делу, которое, как считает Игорь, было сфабриковано. Приговор — 1,5 года условно.

По поводу ситуации в Кущевке Гончаров 34 раза обращался в Генпрокуратуру , но получал в ответ только формальные отписки, а иногда ответом было полное молчание. 12 марта Игорь Гончаров написал открытое письмо в адрес генпрокурора России Игоря Краснова — и сейчас ждет ответа.

В беседе с «Лентой.ру» бывший налоговик рассказал о том, как живет Кущевка после «цапков» и почему миллиарды рублей по-прежнему утекают в карманы бандитов.

«Кущевка пользовалась дурной славой»

Игорь Гончаров: Я родился и вырос здесь, на Кубани, — в городе Тихорецке. Потом служил в Подмосковье офицером ПВО, после службы уже пошел в финансовую систему. В общей сложности стаж гражданско-государственной службы у меня 35 лет. При этом ни одного взыскания за эти годы.

Как вы оказались в Кущевке?

Вы знаете, это какая-то судьба. Я работал начальником разных инспекций, а в эту станицу меня три раза приглашали начальником местной инспекции. Первый раз в 2005 году — вскрылось мошенничество с печально известными «цапками» и Россельхозбанком , когда массово фермеров обманывали. Я тогда отказался.

Из соображений безопасности?

У меня семья, двое детей. У меня в приоритете на тот момент была именно семья, а место работы — в 200 километрах от Краснодара. Ну и дурной славой Кущевка уже тогда пользовалась. В 2008 году меня снова пригласили начальником, но я снова отказался. Это вообще была очень большая проблема кого-то в Кущевку найти.

А в 2015 году я был замначальника инспекции 5 по Краснодару. И в тот момент со мной связался руководитель УФНС Краснодарского края — его как раз только недавно назначили.

Предыдущий начальник ИФНС Кущевки, Владимир Молошный, раскрыл схему незаконного возмещения НДС. Причастные к ней просто покупали в Москве, на «Горбушке», левые документы и предъявляли их в налоговую, пытаясь вернуть по 15-20 миллионов. Молошный это выявил, дал ход делу.

Он сильно рисковал?

Да, его предупредили, чтобы он в это не лез, но Молошный не послушался. В итоге на него едва не завели уголовное дело, но потом все же дали уйти в другой район. А меня поставили на его место. Вообще, всех неугодных в Кущевке убирают одинаково.

Если полиция, прокурор, следственный отдел и суд заодно, то там вообще никакого закона и никто ничего не сделает. Будет так, как они решат. Докажут, что черное — это белое, и наоборот. Там без вариантов. Так они сделали и со мной. В Кущевке всем заправляют коррупционеры в погонах и мантиях.

В чем главные сложности работы в Кущевке?

Вы представьте, что в Кущевском районе почти половина земли находится в нелегальном обороте. Официально управление сельского хозяйства отчитывается за 98 тысяч гектаров. А их реально свыше 200 тысяч. Все кровавые события, что были в Кущевке, — все из-за земли. И сейчас все из-за земли.

Когда я попытался получить сведения о земле, то оказалось, что они какие-то секретные: я обращался и в Минсельхоз , и в администрацию Краснодарского края, и много куда еще. Еле-еле удалось насобирать какие-то сведения. Все знают, каким образом земля оказалась в руках «цапков». Но никто не пытается в этом разобраться и вернуть земли по закону.

Вы можете привести пример таких теневых схем?

Был случай: ко мне пришел пенсионер. Он рассказал, что его жена умерла шесть лет назад, а налоговая продолжает присылать ему какие-то бешеные цифры. Мол, его покойная супруга — должница и на ней шесть тысяч гектаров земли.

Начали разбираться, а из 33 тысяч гектаров земельного массива — около 12 тысяч на «мертвых душ» записано, в том числе на покойную жену заявителя, а остальная часть вообще ни на кого не записана, но используется.

Я вместе с коллегами решил добиться, чтобы с этих земель начали платить налоги. И после этого в отношении меня начались провокации. Сперва мне стали подбрасывать взятки. А потом меня должны были избить битами наркоманы, но меня вовремя предупредили.

«Я совал нос в кошельки неприкасаемых людей»

Вас пытались подкупить в Кущевке?

Подкупить — это мягко сказано. Со мной связывались коррумпированные сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК), которые собирались выводить деньги из бюджета буквально миллиардами.

Причем это была «предоплата». Мне говорили: «Мы знаем, что вы человек слова, так что сразу отдаем вам 40 миллионов рублей». Но я ответил, что для меня такой формат неприемлем. И тогда мне поставили ультиматум: или против меня возбуждают уголовное дело, или я уезжаю из Краснодарского края.

Судя по уголовному делу, уезжать вы отказались?

Мои адвокаты никогда не думали, что это дело может закончиться сроком, даже условным, настолько все там белыми нитками шито. Одна наша сотрудница подворовывала, за все время присвоила 850 тысяч рублей. Я поступил по закону и подготовил официальное сообщение о преступлении.

Говорят, что этой сотруднице предложили или сидеть четыре года по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ, или писать заявление на начальника, то есть меня. Так она и поступила: меня обвинили по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

В частности, следователи заявили, что я якобы заставлял эту сотрудницу воровать и не платил ей зарплату, хотя на деле к начислениям зарплат я никакого отношения не имел. На процессе судья не стесняясь сказал, что меня отстранили от работы из-за того, что я совал нос в кошельки неприкасаемых людей. И итогом всего этого стал мой срок.

Чем вы занимаетесь сейчас?

Я пытаюсь восстановить свое честное имя. Устроиться на работу я не могу — мне просто не дают работать здесь, на Кубани. Но я не уезжаю, не сдаюсь. Я хочу получить реабилитацию, добиться справедливости по моему сфабрикованному делу.