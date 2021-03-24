Ранее сообщалось, что полицейские в Талдоме, погнавшись за подозрительным 65-летним мужчиной, обнаружили в его доме истощенного ребенка 3-4 лет без одежды. В помещении, по данным полиции, "отсутствовали средства гигиены", "была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего". В соцсетях и СМИ писали, что в доме жила орава кошек, а девочка не могла ходить и отзывалась на "кис-кис". Ее госпитализировали. Детский омбудсмен Ксения Мишонова
рассказала РИА Новости, что у малышки небольшой недобор веса, она не говорит, но идет на контакт с людьми. СК сообщил, что матери в том доме не было, но она уже найдена.