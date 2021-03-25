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Движение по Суэцкому каналу полностью заблокировано

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
1 час назад
По Суэцкому каналу остановили движение, поскольку там проводится операция по снятию застрявшего на мели контейнеровоза, сообщил официальный представитель администрации канала Джордж Сафуат.
Движение по Суэцкому каналу полностью заблокировано
Фото: ReutersReuters
«Временно полностью приостановлено движение по каналу», – цитирует Сафуата ТАСС.
Один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел во вторник на мель в Суэцком канале. По предварительной информации, причиной инцидента стало отклонение от курса из-за сильного ветра. Судно длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тыс. тонн направлялось из КНР в Роттердам. Позже сообщалось , что контейнеровоз Ever Given удалось частично снять с мели, однако из-за блокировки Суэцкого канала в очереди скопилось не менее 23 судов.
Эксперт по судоходству Михаил Войтенко, проанализировав ситуацию в Суэцком канале, сказал газете ВЗГЛЯД, что «если контейнеровоз очень серьезно «расклинился» и потребуется масштабная спасательная операция длительностью в несколько недель – тогда происходящее и начнет приносить ощутимые экономические потери».
Газета ВЗГЛЯД анализировала, чем эта нештатная ситуация может быть полезна России.
Происшествия,Михаил Войтенко,Деловая газета "Взгляд",ИТАР-ТАСС,
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