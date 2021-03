Движение по Суэцкому каналу полностью заблокировано

Один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел во вторник на мель в Суэцком канале. По предварительной информации, причиной инцидента стало отклонение от курса из-за сильного ветра. Судно длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тыс. тонн направлялось из КНР в Роттердам. Позже сообщалось , что контейнеровоз Ever Given удалось частично снять с мели, однако из-за блокировки Суэцкого канала в очереди скопилось не менее 23 судов.