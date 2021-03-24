Басманный суд Москвы 30 января 2020 года арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова
, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы. По версии СК, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения.