Граната взорвалась в руках у учителя в школе

У педагога школы в Хасавюрте
в руках взорвалась учебная граната, сообщает
«ФедералПресс». Учитель ОБЖ остался жив, но получил серьезные травмы.
Инцидент произошёл 23 марта около 15 часов в здании школы 10. 37-летний педагог обучал подопечных, как следует обращаться с советской наступательной гранатой РГД-5.
По данным
Telegram-канала Hue, учитель показывал школьникам принцип разбора взрывного устройства. Во время выкручивания модернизированного запала граната взорвалась.
Пострадавшего госпитализировали. В результате ЧП мужчина лишился четырёх пальцев на руке. На месте побывали правоохранители: они собрали остатки от гранаты. Сообщается, что никто из учеников не пострадал.
В ноябре прошлого года, как сообщал «Рамблер», в Дагестане на гранате подорвался подозреваемый в убийстве местный житель. Правоохранители приехали задерживать мужчину к нему домой. Он выел к полицейским с гранатой в руке, затем зашёл в помещение и подорвал сам себя. Никто из силовиков не пострадал.