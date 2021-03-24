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Учебная граната взорвалась у учителя в дагестанской школе

Павел Тиунов
2 часа назад
У педагога школы в Хасавюрте в руках взорвалась учебная граната, сообщает «ФедералПресс». Учитель ОБЖ остался жив, но получил серьезные травмы.
Граната взорвалась в руках у учителя в школе
Фото: ТАССТАСС
Инцидент произошёл 23 марта около 15 часов в здании школы 10. 37-летний педагог обучал подопечных, как следует обращаться с советской наступательной гранатой РГД-5.
По данным Telegram-канала Hue, учитель показывал школьникам принцип разбора взрывного устройства. Во время выкручивания модернизированного запала граната взорвалась.
Пострадавшего госпитализировали. В результате ЧП мужчина лишился четырёх пальцев на руке. На месте побывали правоохранители: они собрали остатки от гранаты. Сообщается, что никто из учеников не пострадал.
В ноябре прошлого года, как сообщал «Рамблер», в Дагестане на гранате подорвался подозреваемый в убийстве местный житель. Правоохранители приехали задерживать мужчину к нему домой. Он выел к полицейским с гранатой в руке, затем зашёл в помещение и подорвал сам себя. Никто из силовиков не пострадал.
Происшествия,ФедералПресс,Хасавюрт,
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