Граната взорвалась в руках у учителя в школе

Пострадавшего госпитализировали. В результате ЧП мужчина лишился четырёх пальцев на руке. На месте побывали правоохранители: они собрали остатки от гранаты. Сообщается, что никто из учеников не пострадал.

В ноябре прошлого года, как сообщал «Рамблер», в Дагестане на гранате подорвался подозреваемый в убийстве местный житель. Правоохранители приехали задерживать мужчину к нему домой. Он выел к полицейским с гранатой в руке, затем зашёл в помещение и подорвал сам себя. Никто из силовиков не пострадал.