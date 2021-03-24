В жилом доме подмосковного Талдома полицейские обнаружили маленькую девочку. Она проживала там с матерью в антисанитарных условиях. Соответствующее видео обнародовало МВД.
Ребенок, которому на вид не более трех лет, был без одежды и в истощенном состоянии. Сейчас малышка находится в больнице. Детский омбудсмен Московской области сообщила, что найденная девочка «не говорит, но контактная, социализированная».
Мать заявляет, что могла оставить своего ребенка на 4-5 дней. В это время за ней присматривал знакомый.