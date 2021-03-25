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У вылетавшего в Москву самолета российской авиакомпании потекло топливо

Lenta.ruиещё 8
3 часа назад
Самолет российской авиакомпании S7, вылетавший из Челябинска в Москву, был задержан в связи с технической неисправностью одного из двигателей. Об этом сообщает ТАСС.
У вылетавшего в Москву самолета потекло топливо
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как уточняет издание, после буксировки и запуска левого двигателя у лайнера потекло топливо. Пассажиров эвакуировали с воздушного судна и разместили в зоне регистрации, пострадавших среди них нет.
По данным пресс-службы Уральской федеральной прокураторы, на борту экипажа Boeing 737–800 находились 170 человек, из них 15 несовершеннолетних. Сейчас ведомство занимается выяснением причины технической проблемы.
Ранее рейс Москва — Челябинск был экстренно прерван после 30 минут полета. Причиной стало срабатывание датчика в кабине пилота, после чего экипаж Sukhoi Superjet 100 вернулся в Шереметьево.
Происшествия,АК S7,Аэропорт Шереметьево,Boeing,Москва,Челябинск,
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