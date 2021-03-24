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В Сочи задержали лицеиста за подготовку взрыва в школе

РИА Новости
40 минут назад
В Сочи задержали лицеиста, объявившего в соцсети "ВКонтакте" о намерении изготовить взрывчатку и напасть на одноклассников, сообщает ФСБ РФ в среду.
"Задержан учащийся одного из лицеев города Сочи, разместивший в соцсети "ВКонтакте" информацию о намерениях изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников", - говорится в сообщении.
Дома у него нашли взрывчатку, компоненты бомб, материалы о вооруженных нападениях на школы и дневник. Процессуальное решение по уголовному делу еще не принято.
Происшествия,Видео,ФСБ,Сочи,
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