В Сочи задержали лицеиста за подготовку взрыва в школе

В Сочи задержали лицеиста, объявившего в соцсети "ВКонтакте" о намерении изготовить взрывчатку и напасть на одноклассников, сообщает ФСБ РФ в среду.
"Задержан учащийся одного из лицеев города Сочи, разместивший в соцсети "ВКонтакте" информацию о намерениях изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников", - говорится в сообщении.
Дома у него нашли взрывчатку, компоненты бомб, материалы о вооруженных нападениях на школы и дневник. Процессуальное решение по уголовному делу еще не принято.