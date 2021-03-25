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Пассажир выбил зубы сотруднику службы безопасности в московском метро

ЧП Столицаиещё 2
1 час назад
В Москве пассажир метро устроил дебош на станции метро «Славянский бульвар». Он одним ударом выбил зумы сотруднику службы безопасности метрополитена.
Пассажир выбил зубы сотруднику метро Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел вечером 24 марта.
Пострадавшего госпитализировали. Мужчину задержали.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Происшествия,Безопасность,РЕН ТВ,Москва,
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