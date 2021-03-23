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Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны отца

ТАССиещё 1
56 минут назад
Следственный комитет РФ официально уведомил о возбуждении уголовного дела против Михаила Хачатуряна по факту истязания и действий сексуального характера в отношении трех дочерей, обвиняемых в его убийстве. Как уточнили ТАСС адвокаты девушек, их подзащитные официально признаны по делу потерпевшими.
"Только что закончилось ознакомление с постановлением следствия о возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна. Наши подзащитные официально признаны потерпевшими", - сказал адвокат Алексей Паршин.
Он отметил, что всех сестер уже ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела в отношении их отца.
Происшествия,Видео,Михаил Хачатурян,Алексей Паршин,СКР,ИТАР-ТАСС,
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