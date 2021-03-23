В Дагестане сошла лавина

"Сегодня в 14.30 по мск на 37-м километре автомобильной дороги "Рутул – Лучек – Джиных" в селе Цахур Рутульского района сошла очередная снежная лавина (4-я по счету). Дорога перекрыта на протяжении 300 метров", – говорится в сообщении.
"В данный момент приступить к очистке дороги от снега нет возможности, так как движение лавинных масс не прекращено. Без транспортного сообщения остались 2 пограничные заставы и 9 населенных пунктов: Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах, Кусур", – сообщила пресс-служба минтранса Дагестана.