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В Дагестане сошла лавина

РИА Новости
27 минут назад
Очередная снежная лавина оставила без транспортного сообщения девять населенных пунктов в Дагестане, сообщает пресс-служба минтранса региона.
В Дагестане сошла лавина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Сегодня в 14.30 по мск на 37-м километре автомобильной дороги "Рутул – Лучек – Джиных" в селе Цахур Рутульского района сошла очередная снежная лавина (4-я по счету). Дорога перекрыта на протяжении 300 метров", – говорится в сообщении.
Во время схода лавины засыпало три автомобиля жителей села Цахур, жертв нет, добавили в ведомстве.
"В данный момент приступить к очистке дороги от снега нет возможности, так как движение лавинных масс не прекращено. Без транспортного сообщения остались 2 пограничные заставы и 9 населенных пунктов: Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах, Кусур", – сообщила пресс-служба минтранса Дагестана.
На месте работают 3 единицы дорожной техники. Ориентировочное время открытия проезда – 18.00 по мск 25 марта, уточнили в министерстве.
Происшествия,Минтранс РФ,Республика Дагестан,
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