Шофера дипломата РФ в Страсбурге заподозрили в краже

Свой велосипед в руках у работника российского консульства обнаружил член французской правящей партии «Вперёд, Республика!» Ален Фонтанель. Он опубликовал сообщение об инциденте в Twitter. Политик подал заявление в полицию, а затем увидел принадлежавший ему велосипед на сайте частных продаж Leboncoin. Вместе с владельцем на встречу у входа в консульство России в Страсбурге пришли полицейские. Они задержали продавца. Тот предъявил мнимым покупателям фальшивый счёт о покупке, заверенный консульской печатью.