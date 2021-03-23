Шофера дипломата РФ в Страсбурге заподозрили в краже

На их продаже сотрудник дипломатической миссии, предположительно, заработал около 100 тысяч евро.
Свой велосипед в руках у работника российского консульства обнаружил член французской правящей партии «Вперёд, Республика!» Ален Фонтанель. Он опубликовал сообщение об инциденте в Twitter. Политик подал заявление в полицию, а затем увидел принадлежавший ему велосипед на сайте частных продаж Leboncoin. Вместе с владельцем на встречу у входа в консульство России в Страсбурге пришли полицейские. Они задержали продавца. Тот предъявил мнимым покупателям фальшивый счёт о покупке, заверенный консульской печатью.
После допроса работник консульства был отпущен, но следственные действия в отношении него продолжались. Вскоре он как сотрудник миссии, не обладающий дипломатическим иммунитетом, вернулся в Россию «по состоянию здоровья». Во Франции выдан ордер на его розыск, пишет «Коммерсантъ».