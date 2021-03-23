Экс-начальник отдела управделами президента обнаружен мёртвым

По словам жены покойного, её 72-летний супруг в последнее время переживал из-за смерти близкого друга. Она рассказала, что его друг погиб примерно три года назад при схожих обстоятельствах. После его смерти, по словам женщины, Аносов часто говорил, что уйдёт из жизни аналогичным образом.

Ранее в Москве был обнаружен мёртвым кандидат сельскохозяйственных наук и доцент одной из кафедр РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева Захид Уразбахтин. Тело 54-летнего мужчины нашёл его сын. По словам молодого человека, отец долгое время не отвечал на звонки и тогда он решил поехать к нему в квартиру в Красностуденческом проезде. В квартире он увидел отца, лежащего на полу в луже крови, также в помещении было обнаружено оружие, писал NEWS.ru.