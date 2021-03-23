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Опубликовано видео задержания устроившего бойню в супермаркете в США

Алевтина Жаркова
35 минут назад
Мужчина открыл огонь по людям в одном из супермаркетов в США. ЧП произошло 22 марта в Боулдере (штат Колорадо). Посетитель торгового заведения достал оружие и устроил стрельбу.
Злоумышленника удалось задержать. На опубликованных кадрах видно, как по пояс раздетого мужчину выводят в наручниках и ведут к полицейской машине. Мотивы совершения преступления сейчас устанавливаются.
По последним данным, жертвами стрелка стали десять человек, в том числе и сотрудник правоохранительных органов, который прибыл на место происшествия.
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