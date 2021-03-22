12 лет колонии получил за коррупцию брат экс-главы Дагестана

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Абдулатипова признали виновным в коррупции и мошенничестве. Прокурор требовал для него 15 лет лишения свободы.

Также суд оштрафовал Абдулатипова на 8 млн рублей и запретил ему в течение пяти лет после освобождения занимать госдолжности.

Абдулатипова арестовали в сентябре 2018 года. Его дело рассматривали в Москве, чтобы он не смог оказать давление на свидетелей, сообщают «Вести».