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Брата бывшего главы Дагестана приговорили к 12 годам колонии за коррупцию

RTVI
17 часов назад
Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего депутата дагестанского парламента Раджаба Абдулатипова к 12 годам колонии строгого режима. Об этом 22 марта сообщает ТАСС.
12 лет колонии получил за коррупцию брат экс-главы Дагестана
Фото: ТАССТАСС
Абдулатипова признали виновным в коррупции и мошенничестве. Прокурор требовал для него 15 лет лишения свободы.
Также суд оштрафовал Абдулатипова на 8 млн рублей и запретил ему в течение пяти лет после освобождения занимать госдолжности.
Абдулатипова арестовали в сентябре 2018 года. Его дело рассматривали в Москве, чтобы он не смог оказать давление на свидетелей, сообщают «Вести».
С 2006 по 2016 год Абдулатипов руководил управлением ФМС России по Дагестану. После этого его избрали депутатом Народного собрания Дагестана, где он возглавил комитет по образованию, науке и культуре, делам молодежи, спорту и туризму.
Брат осужденного Рамазан Абдулатипов был главой Дагестана с 2013 по 2017 годы. Сейчас он работает спецпредставителем России при Организации исламского сотрудничества в саудовском городе Джидда.
Происшествия,Раджаб Абдулатипов,Рамазан Абдулатипов,ФСИН,Организация исламского сотрудничества,ИТАР-ТАСС,Республика Дагестан,Москва,
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