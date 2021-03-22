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Суд арестовал жену экс-сенатора Шпигеля по делу пензенского губернатора Белозерцева

ТАСС
2 часа назад
Басманный суд Москвы в понедельник заключил под стражу на два месяца жену экс-сенатора Бориса Шпигеля Евгению по делу о даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.
Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Евгении Шпигель меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 20 мая", - сказала собеседница агентства.
Согласно постановлению суда, у следствия были достаточные основания полагать, что Евгения Шпигель может скрыться и продолжит заниматься преступной деятельностью или угрожать свидетелям.
"Защита ходатайствовала о домашнем аресте, мотивируя это тем, что обвиняемой необходимо помогать несовершеннолетней дочери. Суд считает, что ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подлежит удовлетворению, а ходатайство стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста - не подлежит удовлетворению", - говорится в судебном акте.
Происшествия,Видео,Борис Шпигель,Иван Белозерцев,Пензенская Область,Москва,
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