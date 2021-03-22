"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Евгении Шпигель меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 20 мая", - сказала собеседница агентства.
"Защита ходатайствовала о домашнем аресте, мотивируя это тем, что обвиняемой необходимо помогать несовершеннолетней дочери. Суд считает, что ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подлежит удовлетворению, а ходатайство стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста - не подлежит удовлетворению", - говорится в судебном акте.