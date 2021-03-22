Судья Наталья Дударь
согласилась с доводами следователя и прокурора о том, что политик может скрыться от следствия, уничтожить доказательства или оказать воздействие на свидетелей, передаёт «Интерфакс».
Обвинение настаивало на заключении губернатора в СИЗО
, однако судья приняла во внимание, что следствие продолжает сбор доказательств по делу, в том числе и о причастности Белозерцева к инкриминируемому деянию. В итоге Белозерцев два месяца проведёт под домашним арестом.
Как ожидается, решение суда будет обжаловано в апелляционной инстанции.
На очереди также рассмотрение ходатайств следствия об аресте предпринимателей Бориса и Евгении Шпигель, Антона Колоскова, а также других фигурантов дела - Геннадия Маркова
и Фёдора Федотова.
В зависимости от роли фигурантам предъявлена обвинения в даче, посредничестве или получении взятки.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от предпринимателей взятки через посредников в виде денег и различных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Со своей стороны он обещал содействие при заключении государственных контрактов.
Никто из фигурантов дела свою вину не признаёт.
Белозерцев и ещё несколько человек были задержаны 21 марта.
Как писал NEWS.ru, Белозерцеву грозят обвинения ещё по трём статьям УК РФ — о злоупотреблении и превышении полномочий и халатности. Они могут быть предъявлены по результатам проверки его финансово-хозяйственной деятельности на посту главы области.