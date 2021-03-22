Судья Наталья Дударь согласилась с доводами следователя и прокурора о том, что политик может скрыться от следствия, уничтожить доказательства или оказать воздействие на свидетелей, передаёт «Интерфакс».

Обвинение настаивало на заключении губернатора в СИЗО , однако судья приняла во внимание, что следствие продолжает сбор доказательств по делу, в том числе и о причастности Белозерцева к инкриминируемому деянию. В итоге Белозерцев два месяца проведёт под домашним арестом.

Как ожидается, решение суда будет обжаловано в апелляционной инстанции.

На очереди также рассмотрение ходатайств следствия об аресте предпринимателей Бориса и Евгении Шпигель, Антона Колоскова, а также других фигурантов дела - Геннадия Маркова и Фёдора Федотова.

В зависимости от роли фигурантам предъявлена обвинения в даче, посредничестве или получении взятки.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от предпринимателей взятки через посредников в виде денег и различных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Со своей стороны он обещал содействие при заключении государственных контрактов.

Никто из фигурантов дела свою вину не признаёт.

Белозерцев и ещё несколько человек были задержаны 21 марта.