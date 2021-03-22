Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Новокузнецке прогремел мощный взрыв на АЗС 

Павел Тиунов 3 часа назад
На автомобильной заправке разгорелся пожар и прогремел мощный взрыв, сообщает «Комсомольская правда». По предварительным данным, пострадавших нет.
Инцидент произошёл 22 марта на АЗС, расположенной на улице Транспортной. Telegram-канал Life Shot опубликовал запись с видеорегистратора, на которой видно, как вдалеке от автомобилиста что-то взрывается.
При этом в стороны разлетаются обломки, и в воздух поднимается столб дыма. На следующих кадрах запечатлена заправка после взрыва — она была уничтожена практически полностью.
На записи, имеющейся в распоряжении «Комсомольской правды», запечатлён горящий автомобиль на территории АЗС.
В региональном управлении МЧС отметили, что пожар произошёл на заправке, расположенной напротив гипермаркета «Лента». К настоящему моменту возгорание уже ликвидировано. Причины инциденты выясняются. Представители Кузбасского центра медицины катастроф заявили, что в ЧП никто не пострадал.
В феврале, как сообщал «Рамблер», на АЗС в Москве прогремели взрывы. В бытовке возле автозаправки на улице Адмирала Корнилова возникло возгорание. Некоторое время спустя огонь перекинулся на два топливных резервуара, в результате чего оба взорвались. Никто не пострадал.
Комментарии
Происшествия , Видео , МЧС , "Лента" , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лаврова в маске с надписью fckng qrntn сняли на видео
00:07
Лаврова в маске с надписью fckng qrntn сняли на видео
В мире Политика
Вдова солиста группы Linkin Park поделилась его видео с сыном
00:13
Вдова солиста группы Linkin Park поделилась его видео с сыном
Общество Происшествия
Опубликовано видео дрифта эвакуатора в Тверской области
00:39
Опубликовано видео дрифта эвакуатора в Тверской области
Общество
Горящий троллейбус в Кирове показали на видео
00:13
Горящий троллейбус в Кирове показали на видео
Происшествия
Российские подростки потушили Вечный огонь и попали на видео
00:10
Российские подростки потушили Вечный огонь и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео отдыха Путина и Шойгу в тайге
01:30
Опубликовано видео отдыха Путина и Шойгу в тайге
Политика
Дерущиеся слоны ужаснули зрителей в разгар выступления
00:57
Дерущиеся слоны ужаснули зрителей в разгар выступления
Происшествия
Боевые танки заметили недалеко от линии разграничения в ДНР
00:28
Боевые танки заметили недалеко от линии разграничения в ДНР
Армия В мире
Губернатору Пензенской области предъявили обвинения
00:15
Губернатору Пензенской области предъявили обвинения
Происшествия Криминал
Ракета РФ отправила на орбиту 38 спутников из 18 стран
00:33
Ракета РФ отправила на орбиту 38 спутников из 18 стран
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение