В Новокузнецке прогремел мощный взрыв на АЗС 

На автомобильной заправке разгорелся пожар и прогремел мощный взрыв, сообщает «Комсомольская правда». По предварительным данным, пострадавших нет.

Инцидент произошёл 22 марта на АЗС, расположенной на улице Транспортной. Telegram-канал Life Shot опубликовал запись с видеорегистратора, на которой видно, как вдалеке от автомобилиста что-то взрывается.

При этом в стороны разлетаются обломки, и в воздух поднимается столб дыма. На следующих кадрах запечатлена заправка после взрыва — она была уничтожена практически полностью.

На записи, имеющейся в распоряжении «Комсомольской правды», запечатлён горящий автомобиль на территории АЗС.

В региональном управлении МЧС отметили, что пожар произошёл на заправке, расположенной напротив гипермаркета «Лента» . К настоящему моменту возгорание уже ликвидировано. Причины инциденты выясняются. Представители Кузбасского центра медицины катастроф заявили, что в ЧП никто не пострадал.

В феврале, как сообщал «Рамблер», на АЗС в Москве прогремели взрывы. В бытовке возле автозаправки на улице Адмирала Корнилова возникло возгорание. Некоторое время спустя огонь перекинулся на два топливных резервуара, в результате чего оба взорвались. Никто не пострадал.