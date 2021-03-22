26,4 млн рублей заработал Белозерцев за пять лет

Согласно декларациям, задержанный по делу о взяточничестве губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в 2015-2019 годах заработал 26,4 млн рублей и в этот период не владел никаким транспортом, следует из документов правительства региона.

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Согласно декларациям Белозерцева, который с мая 2015 года возглавляет Пензенскую область, его ежегодный доход в 2015-2019 годах превышал 5 млн рублей, всего за это время он заработал 26,4 млн рублей, передает РИА «Новости»

У главы региона в собственности в 2015-2017 годах были два земельных участка площадью 1044 и 33 квадратных метра, жилой дом площадью 408 квадратных метров, гараж площадью 19,8 квадратных метра. В квартире площадью 76,2 квадратных метра Белозерцев с женой владели по 1/4 доли.

Согласно сведениям о доходах за 2018 год, в составе имущества Белозерцева за этот год произошли изменения, связанные с земельными участками. Так, из собственности выбыл участок площадью 1044 квадратных метра, но вместо него появились два участка площадью 953 и 630 квадратных метров. Транспортных средств за главой региона в 2015-2019 годах не числилось.

Согласно документам, супруга губернатора Раиса Белозерцева в 2015-2019 году задекларировала доход на общую сумму 1,7 млн рублей, причем в 2015-2016 годах ее ежегодный доход составлял около 500 тыс. рублей, а затем он снизился и составлял уже около 200 тыс. рублей. В собственности жены главы региона, помимо доли в квартире, все эти годы находился легковой автомобиль Toyota Rav4 2012 года выпуска.

Как сообщалось на сайте избирательной комиссии региона, Белозерцев в качестве кандидата в губернаторы на второй срок в 2020 году представил в избирком данные о доходах и собственности за 2019 год. В сведениях о его имуществе отмечалось, что вся недвижимость находится на территории Пензенской области. Кроме того, уточнялось, что у главы региона на четырех счетах в банке хранилось 1,75 млн рублей, а у его супруги – общая сумма на трех банковских счетах составляла 247,99 тыс. рублей.

Ранее СК предъявил им обвинения , в зависимости от роли фигурантам инкриминируется дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве.