В Москве задержали двух подозреваемых в грабеже

"По предварительным данным, в октябре 2019 года злоумышленники, двигаясь на двух машинах по Ленинскому проспекту в Москве, спровоцировали ДТП с автомобилем, который следовал в попутном направлении. Преградив дорогу, они напали на водителя, выстрелили в его сторону, предположительно, из травматического пистолета, избили и похитили из багажника сумки с деньгами, после чего скрылись. Сумма причиненного ущерба составила 6 млн рублей", - сказала она.
"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии в столице и городском округе Балашиха Московской области задержали двоих подозреваемых, уроженцев государства Центральной Азии. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила представитель МВД.