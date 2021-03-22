Туристку изнасиловал таксист во время отпуска в США

Туристку из Алабамы изнасиловали в популярном городе штата Флорида во время отпуска из-за того, что по ошибке она села не в ту машину. Об инциденте сообщает Daily News.

Фото: Reuters Reuters

По информации издания, 18 летняя девушка отдыхала с друзьями на весенних каникулах в Форт-Лодердейле. После вечеринки она вызвала такси и села в автомобиль, похожий по описанию на тот, что был в приложении.

Когда путешественница уточнила у водителя, точно ли он ее таксист, мужчина ответил утвердительно. Позже настоящий водитель отменил поездку и девушка снова задала незнакомцу тот же вопрос.

Водитель ответил, что отменил поездку, поскольку забыл дома кошелек и ему срочно нужно заехать за ним. Когда машина подъехала к дому, он предложил пассажирке зайти и та согласилась, чтобы воспользоваться уборной.

После этого, как утверждает жертва, водитель изнасиловал ее. Затем преступник посадил девушку в автомобиль и отвез по месту назначения. Американка запомнила номера его транспортного средства и сразу позвонила в службу экстренной помощи.

Позже полиция арестовала злоумышленника — им оказался 37-летний Шапсли Силенсье (Shapsly Silencieux). Как сообщили в компании Uber, мужчина действительно был таксистом и работал у них, однако во время инцидента он не использовал приложение. После случившегося его немедленно удалили с платформы.