"Выслушав мнения сторон, суд признал решение ГВСУ законным и обоснованным, а жалобу ФБК — не подлежащей удовлетворению", — сказал судья Андрей Толкаченко.

В решении судьи подчеркивается, что военный следователь действовал по закону, когда рассмотрел заявление представителя Навального не как сообщение о преступлении, а как заявление, ввиду того, что "конкретных данных об обстоятельствах преступления, вопреки доводам заявителя, его заявление не содержало". И, как отметил судья, на этом основании следователь принял обоснованное решение отказать в проведении доследственной проверки.

Представитель Алексея Навального Вячеслав Гимади сообщил, что подаст жалобу на решение суда.

"После получения текста [решения] на руки я обязательно подам жалобу на решение 235-го гарнизонного военного суда [Москвы]", — сказал он.

Ранее юрист Владлен Лось обратился в ГВСУ с требованием возбудить уголовное дело в отношении вероятных сотрудников ФСБ , которых Навальный обвинил в своем отравлении. Следствие рассмотрело заявление и не нашло оснований для проведения проверки и возбуждении дела в связи с отсутствием признаков преступлений. Жалоба в суд была подана Лосем в рамках статьи 125 УПК РФ, которая предусматривает обжалование "действий или бездействия следствия".

Рассмотрение жалобы в военном суде началось 16 марта, стороны озвучили свои позиции. Представитель Навального Вячеслав Гимади сообщил, что 15 и 21 декабря прошлого года подал два заявления в ГВСУ с просьбой возбудить три уголовных дела в связи с госпитализацией блогера — об убийстве по мотивам политической ненависти, о покушении на государственного или общественного деятеля и о фальсификации доказательств. В ГВСУ рассмотрели заявление и не нашли оснований для проведения проверки и возбуждения дела в связи с отсутствием признаков преступлений в действиях сотрудников ФСБ.