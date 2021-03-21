Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Следователи нашли около 500 млн рублей наличными в ходе обысков у Белозерцева 

ТАСС и ещё 13 1 час назад
500 млн рублей нашли при обыске у пензенского губернатора
Фото: ТАСС
Следователи обнаружили около 500 млн рублей в ходе обыска в доме задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, подозреваемого в получении взятки наличными, а также в виде дорогих часов и автомобиля Mercedes. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий по местам проживания Ивана Белозерцева следователи обнаружили в рамках уголовного дела о получении взятки порядка 500 млн рублей", — сказал собеседник агентства.

Версия следствия

Как считает следствие, задержанный Белозерцев получил взятку от председателя совета директоров группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, а также от директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова в виде дорогих часов, автомобиля Mercedes, основную часть — в виде денег.
У пензенского губернатора нашли часы за 5 млн рублей
Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей от Шпигеля. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников. Шпигель задержан вместе с Белозерцевым.
Следствие считает, что за оказываемую помощь и покровительство в деятельности ОАО "Фармация" в 2020 году председатель совета директоров группы компаний "Биотэк" Шпигель передал Белозерцеву в качестве незаконного вознаграждения автомобиль Mercedes-Benz V250D, который находится на территории представительства Пензенской области в правительстве РФ.
Кроме того, Шпигель осенью 2020 года по случаю избрания на новый срок губернатором Белозерцева купил для него наручные часы Breguet за 5,75 млн рублей, которые передал через посредника — водителей представительства Маркова Г. В. и Черницова А. И. Также, по информации источника, в конце августа 2020 года Шпигель совместно с Колосковым и супругой передали Белозерцеву в качестве взятки 20 млн рублей. Посредником был замдиректора представительства Федор Федотов.
Таким образом, в действиях Белозерцева усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, в действиях Шпигеля, его супруги и Колоскова — ч. 5 ст. 291 УК РФ, а в действиях Федотова, Маркова — ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.
Белозерцев возглавляет Пензенскую область с 2015 года. В сентябре 2020 года он победил на выборах губернатора региона, набрав более 78% голосов, на выборы он был выдвинут "Единой Россией".
Видео дня. Сжёгшая сына заживо показала, как это происходило. И заплакала на суде
ТАСС: последние новости
На юго-востоке Москвы таксист ранил пассажира из травматического пистолета На юго-востоке Москвы таксист ранил пассажира из травматического пистолета В Петербурге заключенный убил сокамерника в камере СИЗО "Кресты" В Петербурге заключенный убил сокамерника в камере СИЗО "Кресты" Источник: главу Пензенской области задержали по подозрению в должностных преступлениях Источник: главу Пензенской области задержали по подозрению в должностных преступлениях
Комментарии 190
Происшествия , Борис Шпигель , Светлана Петренко , Иван Белозерцев , Единая Россия , Правительство РФ , СКР , Пензенская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Голая женщина с камнем напала на телеведущую в студии и попала на видео
01:30
Голая женщина с камнем напала на телеведущую в студии и попала на видео
Происшествия
Дом заподозренного во взятке пензенского губернатора показали на видео
00:50
Дом заподозренного во взятке пензенского губернатора показали на видео
Происшествия
Появилось видео задержания губернатора Пензенской области
00:51
Появилось видео задержания губернатора Пензенской области
Происшествия
Извержение вулкана Фаградальсфьядль сняли на видео
00:59
Извержение вулкана Фаградальсфьядль сняли на видео
В мире Происшествия
Появилось видео с места падения машины в реку на Кубани
00:47
Появилось видео с места падения машины в реку на Кубани
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с перевернувшейся машиной в Твери
01:20
Опубликовано видео ДТП с перевернувшейся машиной в Твери
Происшествия
Огненный шар в небе над Вирджинией сняли на видео
00:21
Огненный шар в небе над Вирджинией сняли на видео
В мире США
Протесты против локдауна в Европе показали на видео
01:11
Протесты против локдауна в Европе показали на видео
Происшествия
Нападение актера из «Следа» на военного в Москве попало на видео
01:07
Нападение актера из «Следа» на военного в Москве попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в в Измайловском Кремле
00:25
Опубликовано видео последствий пожара в в Измайловском Кремле
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение