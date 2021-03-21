500 млн рублей нашли при обыске у пензенского губернатора

Следователи обнаружили около 500 млн рублей в ходе обыска в доме задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева , подозреваемого в получении взятки наличными, а также в виде дорогих часов и автомобиля Mercedes. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий по местам проживания Ивана Белозерцева следователи обнаружили в рамках уголовного дела о получении взятки порядка 500 млн рублей", — сказал собеседник агентства.

Версия следствия

Как считает следствие, задержанный Белозерцев получил взятку от председателя совета директоров группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля , а также от директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова в виде дорогих часов, автомобиля Mercedes, основную часть — в виде денег.

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей от Шпигеля. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников. Шпигель задержан вместе с Белозерцевым.

Следствие считает, что за оказываемую помощь и покровительство в деятельности ОАО "Фармация" в 2020 году председатель совета директоров группы компаний "Биотэк" Шпигель передал Белозерцеву в качестве незаконного вознаграждения автомобиль Mercedes-Benz V250D, который находится на территории представительства Пензенской области в правительстве РФ

Кроме того, Шпигель осенью 2020 года по случаю избрания на новый срок губернатором Белозерцева купил для него наручные часы Breguet за 5,75 млн рублей, которые передал через посредника — водителей представительства Маркова Г. В. и Черницова А. И. Также, по информации источника, в конце августа 2020 года Шпигель совместно с Колосковым и супругой передали Белозерцеву в качестве взятки 20 млн рублей. Посредником был замдиректора представительства Федор Федотов.

Таким образом, в действиях Белозерцева усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, в действиях Шпигеля, его супруги и Колоскова — ч. 5 ст. 291 УК РФ, а в действиях Федотова, Маркова — ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.