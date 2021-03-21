Слоны устроили драку в казанском цирке 

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Дрессированные слоны подрались на арене казанского цирка, сорвав представление и напугав зрителей. Разнимать их пришлось смотрителям.

Слоны спокойно вышли на арену, но неожиданно стали бодаться и толкаться. Один зверь свалил другого и чуть не выбросил за борт манежа. Все это происходило вплотную к зрительским рядам.

Видео инцидента записали зрители. На кадрах один слон лежит на боку, другой бьет его хоботом.

Цирк встревоженно гудит. Зрители, сидящие на нижних местах, рядом с драчунами, спасаются бегством.

Дрессировщики не сразу смогли угомонить разъяренных животных. Но в итоге им удалось разнять слонов и увести с арены.

Потерпевший поражение слон не не получил заметных травм.

«На этом, похоже, представление закончилось. А сколько страха натерпелись те, кто сидел там внизу», — подытожил автор видео.

Сотрудники цирка заявили, что в результате инцидента пострадавших не было. Дрессировщики отметили, что у этих слонов ранее уже был конфликт.