Слоны устроили драку в казанском цирке 

Дрессированные слоны подрались на арене казанского цирка, сорвав представление и напугав зрителей. Разнимать их пришлось смотрителям.
Слоны спокойно вышли на арену, но неожиданно стали бодаться и толкаться. Один зверь свалил другого и чуть не выбросил за борт манежа. Все это происходило вплотную к зрительским рядам.
Видео инцидента записали зрители. На кадрах один слон лежит на боку, другой бьет его хоботом.
Цирк встревоженно гудит. Зрители, сидящие на нижних местах, рядом с драчунами, спасаются бегством.
Дрессировщики не сразу смогли угомонить разъяренных животных. Но в итоге им удалось разнять слонов и увести с арены.
Потерпевший поражение слон не не получил заметных травм.
«На этом, похоже, представление закончилось. А сколько страха натерпелись те, кто сидел там внизу», — подытожил автор видео.
Сотрудники цирка заявили, что в результате инцидента пострадавших не было. Дрессировщики отметили, что у этих слонов ранее уже был конфликт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в канадском Кембридже (провинция Онтарио) слон атаковал смотрителя зоопарка.