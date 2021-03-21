Подросток-миллионер попался на торговле наркотиками

Так, мальчик начал свой бизнес с продажи значков на Урале. Затем он открыл 22 точки в регионе и за его пределами. 3 декабря его задержали со 100 граммами порошка. Бывшие при нем банковские карты, 220 тысяч рублей и телефон изъяла полиция.

Сначала знакомые юноши думали, что его подставили конкуренты или завистники. Однако при обыске в гараже подростка нашли еще 100 граммов наркотиков.

Выяснилось, что работал он в трех городах: Муравленко, Губкинском и Когалыме. На заработанные с нелегального бизнеса деньги покупал алкоголь, телевизор, ковер и мебель для гаража, где устраивал вечеринки с друзьями.