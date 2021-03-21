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Российский подросток-миллионер попался на торговле наркотиками 

Lenta.ru 3 часа назад
Подросток-миллионер попался на торговле наркотиками
Фото: РИА Новости
17-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа, который известен тем, что заработал первый миллион в 15 лет, попался на торговле наркотиками. В настоящий момент он находится под домашним арестом, сообщает «Комсомольская правда».
Так, мальчик начал свой бизнес с продажи значков на Урале. Затем он открыл 22 точки в регионе и за его пределами. 3 декабря его задержали со 100 граммами порошка. Бывшие при нем банковские карты, 220 тысяч рублей и телефон изъяла полиция.
Сначала знакомые юноши думали, что его подставили конкуренты или завистники. Однако при обыске в гараже подростка нашли еще 100 граммов наркотиков.
Выяснилось, что работал он в трех городах: Муравленко, Губкинском и Когалыме. На заработанные с нелегального бизнеса деньги покупал алкоголь, телевизор, ковер и мебель для гаража, где устраивал вечеринки с друзьями.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнюю жительницу Симферополя, которая пыталась спрятать наркотики в своей прическе. Запрещенные вещества нашли под заколкой в ее волосах.
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Происшествия , Криминал , Наркооборот , Наркотики , МВД , Комсомольская правда , Губкинский , Когалым , Муравленко , Ханты-Мансийский автономный округ , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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