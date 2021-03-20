В США приговорили россиянина к 10 годам тюрьмы за киберпреступления

По данным американцев, сеть работала под лозунгом «In fraud we trust» («Мы верим в мошенничество») и насчитывала на пике популярности более 10 000 участников. Она стала местом для покупки взломанных кредиток, распространения вредоносного ПО и тд. Это привело к убыткам в размере более 568 миллионов долларов.