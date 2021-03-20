В США приговорили россиянина к 10 годам тюрьмы за киберпреступления

«Согласно судебным документам, Медведев был соучредителем Infraud вместе с Святославом Бондаренко из Украины. С ноября 2010 года и до того, как в феврале 2018 года правоохранительные органы заблокировали Infraud, Медведев был активным участником онлайн-форума Infraud. Он управлял службой «условного депонирования» для облегчения незаконных транзакций между участниками Infraud. В течение нескольких лет Медведев был администратором Infraud, отвечая за повседневное управление, принимая решения о членстве и наказывая тех, кто нарушал правила предприятия»,- сказано в документе Минюста.
«Сегодняшние приговоры должны служить предупреждением для любого веб-хостинга, который избирает любые пути, чтобы быстро заработать - и что Соединенные Штаты будут привлекать этих злоумышленников к ответственности, даже если они сидят за монитором компьютера на другом конце света», - заявил помощник генерального прокурора США Николас МакКуэйд.