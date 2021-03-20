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В США приговорили россиянина к 10 годам тюрьмы за киберпреступления

Майк Габриелян
10 минут назад
В США приговорили к заключению 33-летнего россиянина Сергея Медведева. Его признали виновным в киберпреступлениях и отправили в тюрьму на 10 лет. Об этом сообщает американский Минюст.
В США приговорили россиянина к 10 годам тюрьмы за киберпреступления
Фото: ReutersReuters
Вместе с Медведевым осудили 31-летнего Марко Леопарда из Северной Македонии. Он получил 5 лет.
Оба ранее признали себя виновными в преступном сговоре в федеральном суде штата Невада.
В Минюсте США заявили, что Медведев, арестованный в Таиланде в 2018 году, был соучредителем международной сети «Infraud Organization». Это была торговая площадка для фальшивых документов, украденной информации о банковских и кредитных счетах, личных идентификационных данных.
«Согласно судебным документам, Медведев был соучредителем Infraud вместе с Святославом Бондаренко из Украины. С ноября 2010 года и до того, как в феврале 2018 года правоохранительные органы заблокировали Infraud, Медведев был активным участником онлайн-форума Infraud. Он управлял службой «условного депонирования» для облегчения незаконных транзакций между участниками Infraud. В течение нескольких лет Медведев был администратором Infraud, отвечая за повседневное управление, принимая решения о членстве и наказывая тех, кто нарушал правила предприятия»,- сказано в документе Минюста.
По данным американцев, сеть работала под лозунгом «In fraud we trust» («Мы верим в мошенничество») и насчитывала на пике популярности более 10 000 участников. Она стала местом для покупки взломанных кредиток, распространения вредоносного ПО и тд. Это привело к убыткам в размере более 568 миллионов долларов.
Марко Леопард присоединился к сети в 2011 году. Он делал веб-сайты для участников Infraud, которые хотели продавать незаконные товары и услуги в Интернете, заявили американские власти.
Медведев был известен под псевдонимами «Stells», «segmed», «serjbear».
«Сегодняшние приговоры должны служить предупреждением для любого веб-хостинга, который избирает любые пути, чтобы быстро заработать - и что Соединенные Штаты будут привлекать этих злоумышленников к ответственности, даже если они сидят за монитором компьютера на другом конце света», - заявил помощник генерального прокурора США Николас МакКуэйд.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
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