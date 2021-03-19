С четвертой попытки: россиянка рассказала, как подожгла сына

В Курской области состоялся следственный эксперимент с участием 31-летней жительницы хутора Заречье Железногорского района Анастасии Баулиной, которая заживо сожгла своего восьмилетнего сына, облив его бензином во дворе.

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Кадры, опубликованные телеграм-каналом Life Shot, демонстрируют, как женщина спокойно рассказывает об обстоятельствах совершенного ею преступления (дело на нее заведено по статье о покушении на убийство малолетнего, совершенном с особой жестокостью). Версий о причинах случившегося две. Первая гласит, что мальчик рассказал отчиму о свидании, на которое его мать якобы ходила с другим мужчиной, и та разозлилась. Согласно второй версии, ребенок разбавил водой бензин, предназначавшийся для растопки печи, и этим разгневал мать.

Так или иначе, Анастасия велела сыну обуться и выйти во двор, взяла канистру с горючим, вышла вслед за мальчиком и облила его жидкостью с головы до ног, позаботившись о том, чтобы бензин попал даже в рот. На вопрос следователя о том, зачем она это проделала, женщина ответила: «Хотела посмотреть, горит ли бензин».

После этого Баулина достала коробок со спичками и попыталась поджечь сына, но удалось ей это только с четвертой попытки: спички не чиркались. Когда на мальчике вспыхнула кофта, он побежал вглубь огорода и упал в снег, чтобы сбить пламя. На его крики из дома выскочил отчим с ведерком. Он же вызвал ребенку скорую.