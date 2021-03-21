Таксист выстрелил в голову пассажиру в Москве

Инцидент произошёл в Некрасовке.
По информации РЕН ТВ, двое мужчин, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вызвали такси из Реутова. По прибытии на улицу Недорубова они отказались оплачивать проезд и напали на водителя. Конфликт произошёл на улице. Мужчина смог достать травматический пистолет и сделать предупредительный выстрел в воздух, но это не отпугнуло злоумышленников. Тогда таксист выстрелил в голову одному из нападавших.
34-летнего мужчину госпитализировали. Проводится проверка.