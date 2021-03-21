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Москва

СМИ: в Москве таксист выстрелил в голову пассажиру 

Говорит Москва и ещё 6 20 минут назад
Таксист выстрелил в голову пассажиру в Москве
Фото: РИА Новости
Инцидент произошёл в Некрасовке.
По информации РЕН ТВ, двое мужчин, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вызвали такси из Реутова. По прибытии на улицу Недорубова они отказались оплачивать проезд и напали на водителя. Конфликт произошёл на улице. Мужчина смог достать травматический пистолет и сделать предупредительный выстрел в воздух, но это не отпугнуло злоумышленников. Тогда таксист выстрелил в голову одному из нападавших.
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Происшествия , Волгоград , Волгоградская Область , Москва
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