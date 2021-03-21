«Игорь, он достал пушку!»

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых резонансных нераскрытых преступлениях в истории СССР и России . Несмотря на участие в расследованиях опытных криминалистов и следователей, эти дела так и остались «глухарями». В предыдущей статье речь шла об исчезновении в Мадриде знаменитого советского физика Владимира Александрова . Сегодня наш рассказ — о том, как 6 октября 1991 года на концерте в Санкт-Петербурге был застрелен знаменитый певец Игорь Тальков . Это преступление по сей день считается самым громким в истории российского шоу-бизнеса, а ход его расследования вызывает много вопросов: несмотря на то, что в момент гибели Талькова рядом с ним находились всего несколько человек, раскрыть дело и изобличить убийцу следователи так и не смогли.

Детство Игоря Талькова прошло в Тульской области . Родители будущего музыканта (его отец принадлежал к старинному дворянскому роду) в свое время попали в жернова сталинских репрессий и познакомились в поселке Орлово-Розово Кемеровской области , где оба отбывали срок и играли в самодеятельном театре местного ГУЛАГа.

После освобождения они пытались вернуться в Москву , но бывшим политзаключенным отказали в получении жилья, и пара осела в деревне Грецовке Тульской области. Там 4 ноября 1956 года и родился Игорь.

Любовь к музыке мальчик проявлял с детства — помимо обычной школы он посещал музыкальную, учился игре на баяне. У Игоря определенно были способности: освоив баян, он сам научился играть на фортепиано, гитаре и освоил ударную установку.

В старших классах Тальков основал свой первый музыкальный коллектив, получивший название «Гитаристы» (по другим данным — «Былое и думы»). В это же время он начал писать песни — его дебютными работами стали композиции «Душа» и «Мне не жаль».

Еще одной страстью Талькова был театр: хотя он стеснялся выходить на сцену в школьном драмкружке и лишь смотрел спектакли, все же мечтал стать актером. Получив аттестат, Игорь недолго учился в местном училище на слесаря, но бросил учебу и отправился в Москву. Там он пробовал поступить в театральный институт, но провалил экзамен по литературе.

«Объявляете мне бой? Я его принимаю!»

После неудачи с театральным институтом Тальков пытался учиться в педагогическом и в институте культуры, но в итоге бросил оба учебных заведения. Некоторое время он был участником музыкальной группы «Фанты», а кроме музыки увлекался еще и политической деятельностью, сочувствуя диссидентскому движению.

В 1975 году на Тверской площади Тальков выступил с обличительной речью в адрес политического руководства СССР. Это был одинаково смелый и безрассудный шаг. В те годы власть чрезвычайно болезненно реагировала на любую критику. Уголовного преследования Игорь избежал, отправившись в армию. В понимании карательных органов воспитательное воздействие армейской службы было сопоставимо с колонией, и во многом они были правы.

После дембеля Тальков отправился в Сочи , где примкнул к музыкальному коллективу Александра Барыкина . Но выступать приходилось преимущественно в ресторанах, а такое «творчество», несмотря на неплохой доход, Талькову претило. Бросив все, певец вернулся в Москву.

Какое-то время он выступал с разными коллективами, но знаменитым его сделало выступление на фестивале «Песня года» с композицией «Чистые пруды» в 1987 году. Вскоре Тальков сформировал собственный коллектив «Спасательный круг», с которым отправился на гастроли по СССР.

С началом активной концертной деятельности в жизни Талькова стало больше конфликтных ситуаций. В большинстве случаев это были рабочие моменты, связанные с организацией выступлений, но в начале ноября 1991 года жена Талькова Татьяна стала свидетельницей двух странных телефонных разговоров мужа. В первом Игорь спрашивал: «Вы мне угрожаете? Вы объявляете мне бой? Хорошо, я его принимаю». Во втором обронил загадочную фразу: «Опять вы меня достаете? Жить-то осталось всего ничего». Однако на вопрос супруги кто ему звонил Тальков отвечать отказался.

«Вась, делай, как я сказал»

6 ноября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге проходил звездный концерт, в котором принимало участие большинство популярных исполнителей. В числе выступающих был и Тальков — по плану он выходил на сцену в 16:20, перед закрывающим мероприятие Олегом Газмановым

А перед Тальковым должна была выступать певица Азиза. Но тут в дело решил вмешаться ее возлюбленный, 28-летний Игорь Малахов . По одним данным, он хотел выбить для своей дамы сердца более почетное место — ближе к финалу концерта, поменяв очередность ее выступления с Тальковым.

Однако, по словам Азизы, очередность специально никто не менял, но она прибыла в «Юбилейный» с опозданием и просто не успевала подготовиться к выходу на сцену. Пытаясь поменять очередь, Малахов обратился к радиоинженеру, а тот послал его договариваться с представителями Талькова в его гримерку.

Тальков воспринял новость спокойно, а вот директора певца Валерия Шляфмана , который пришел в группу в конце лета 1991 года, это возмутило.

К слову, за Валерием уже к тому времени закрепилось амплуа скандалиста — некоторые участники группы «Спасательный круг» отмечали, что с приходом в коллектив нового директора на гастролях участились мелкие ссоры и стычки. По версии Шляфмана, Малахов сразу же начал ему хамить.

Тогда в дело вступили два телохранителя певца, один из которых попытался ударить Малахова в пах. Но тот — бывалый кикбоксер — ушел от удара, после чего противники вышли в коридор. Перекинувшись с охранником парой фраз, Малахов собрался было уходить, но тут его нагнал Шляфман.

«Из него медленно уходила жизнь»

Директор Талькова стал подначивать Малахова, намекая на его трусость. Тот сразу же достал свой наган, в котором, как выяснилось позже, было три патрона. Наблюдавший за этим Шляфман кинулся обратно к певцу с криком: «Игорь, дай что-нибудь — он достал пушку!».

Тальков вытащил свой газовый пистолет — оружие он приобрел в начале года для своей жены, но внезапно решил взять его с собой на выступление в «Юбилейный». Затем певец в сопровождении телохранителей вышел из гримерки и произвел пару выстрелов в сторону Малахова.

По другим данным, Тальков и вовсе не стрелял, а принялся бить скрученного телохранителями Малахова рукояткой газового пистолета по голове.

Зажатый с обеих сторон на полу Малахов успел нажать спусковой крючок нагана дважды, одна пуля попала в пол, другая — в ящик с аппаратурой. На шум прибежала Азиза: несмотря на то, что певица была беременна, она бросилась защищать Малахова и накинула ему на голову свою куртку.

Вскоре после этого грянул роковой выстрел в сторону Талькова — перед этим очевидцы слышали звуки нескольких осечек. По словам свидетелей, Игорь произнес «Как больно!», сделал пару шагов и сполз на пол по висящему на стене зеркалу.

Истекающего кровью Талькова перенесли в гримерку, куда прибежала медсестра из медпункта «Юбилейного». Она ввела певцу несколько препаратов, а сбежавшиеся на шум артисты вызвали скорую. Через 12 минут после прибытия на место медики констатировали смерть Талькова — пуля прошла через кисть руки (певец инстинктивно пытался защититься от выстрела) и попала в область сердца.

По некоторым данным, за несколько минут до приезда скорой к Талькову подошли двое парней, которые представились студентами медвуза. Они стали делать певцу массаж сердца, что при таком ранении было недопустимо — пуля от их действий входила еще глубже в ткани.

«За кулисами был выстрел в Талькова!»

После рокового выстрела концерт был прерван, а ведущий обратился к залу.

Опасаясь беспорядков, медики не сказали, что пациенту уже не помочь, уложили тело Талькова на каталку, надели на него кислородную маску и увезли в машине скорой помощи. В больнице №10 тело сначала подняли в реанимацию, а затем отвезли в морг.

Прощание с певцом состоялось 9 октября в Московском дворце молодежи, похоронили Талькова на Ваганьковском кладбище. Первым под подозрение в убийстве певца попал Малахов, против которого активно свидетельствовал Шляфман.

Но задержать подозреваемого сразу оперативникам не удалось: он сбежал из «Юбилейного» до приезда наряда милиции. К слову, не нашли милиционеры и револьвер, из которого был убит Тальков. По воспоминаниям Азизы, когда она поднялась на ноги, то обратила внимание, что Шляфман кинулся в гримерку.

Но Шляфман утверждал, что положил пистолет на бачок, а певица забрала его и вручила своему директору, которая передала оружие Малахову.

Тот, согласно этой версии, избавился от важной улики — разобрал револьвер и выбросил его части в Фонтанку, Мойку и Неву. 10 октября Малахова объявили во всесоюзный розыск, но спустя шесть дней он сам пришел на Петровку, 38. Подозреваемый не отрицал, что принес в концертный зал револьвер, но вину в убийстве Талькова не признал.

Допросив Малахова, следовали отпустили его под подписку о невыезде. После ряда экспертиз и допросов свидетелей сыщики были вынуждены признать, что Малахов говорит правду и к гибели певца непосредственного отношения не имеет. К слову, большую роль в этом сыграла ситуационная экспертиза.

Тем не менее владелец револьвера понес наказание за незаконное ношение оружия: в мае 1994 года районный суд приговорил его к 2,5 года лишения свободы условно.

В 1998 году Малахов сменил свою фамилию на Рус, продал московскую квартиру и почти 20 лет жил отшельником в небольшом лесном домике в Подмосковье. Его не стало в 2016 году: из-за цирроза печени и диабета Игорь оказался практически обездвиженным, но до конца жизни продолжал писать песни, стихи и книги для детей.

«Для меня виновный найден»

Следующим подозреваемым стал Валерий Шляфман. Впрочем, когда им вплотную заинтересовалось следствие, он уже эмигрировал через Украину в Израиль. Через некоторое время он сменил фамилию, стал Валерием Высоцким и устроился на должность менеджера в турагентство.

На одежде нашли следы пороха и капли крови, принадлежащие Игорю Талькову. Вскоре следователи заочно предъявили Шляфману обвинение в причинении смерти по неосторожности.

Они попытались привлечь израильских коллег к сотрудничеству в расследовании. В город Рамат-Ган даже специально прилетел следователь из Санкт-Петербурга, однако допросить Шляфмана ему не дали.

Более того, израильские правоохранители посчитали, что собранных в России улик против Шляфмана для экстрадиции недостаточно. Валерий отрицал, что сбежал в Израиль, чтобы уйти от уголовного преследования: по его словам, тайны из своего отъезда он не делал и даже предупредил об этом вдову Талькова.

Спустя несколько лет Шляфман получил из России бумагу, согласно которой расследование прекращалось в связи с истечением срока давности. Однако подписывать документ он не стал — хотел, чтобы его признали невиновным. При этом он упорно называл виновным в преступлении Игоря Малахова.

Иной версии — о преднамеренном убийстве — придерживался и продюсер Марк Рудинштейн : по его словам, к гибели Талькова был причастен бизнесмен Исмаил Таги-Заде. Он продюсировал картину «Князь Серебряный», где в главной роли снимался Тальков.

На площадке у продюсера и актера произошел конфликт — по некоторым данным, продюсер оскорбил жену Талькова. По другой информации, после смены режиссера изменился жанр фильма, с чем Тальков был не согласен. После этого Игорь отказался озвучивать свою роль.

На московской премьере фильма Тальков вышел на сцену и, упав на колени, обратился к зрителям. Вот как об этом писал Марк Рудинштейн в своей книге «Бандитский "Кинотавр"».

После этого Таги-Заде якобы затаил обиду и решил ликвидировать Талькова, заказав его состоящему в одной из организованных преступных группировок (ОПГ) Малахову. Была и такая версия: воспользовавшись суматохой, певца застрелил спрятавшийся за кулисами снайпер.

«Коммунисты долго подбирались ко мне»

Впрочем, в причастности к убийству Талькова в разное время подозревали не только отдельных людей, но и целые структуры. С преступлением связывали, например, одну из националистических организаций: была версия, что ее участники решили устранить певца, чтобы потом создать из него образ пострадавшего за правду патриота.

Связывали с убийством Талькова и КГБ: якобы недовольные его антисоветским творчеством чекисты решили ликвидировать «врага государства» по приказу руководства страны. Об интригах Компартии говорил и сам Тальков.

В ноябре 2018 года жена Талькова обратилась в следственные органы с просьбой признать ее потерпевшей и возобновить расследование, что и было вскоре сделано. Однако и на этот раз дело зашло в тупик: допросить Шляфмана оказалось по-прежнему невозможно.

Адвокат семьи Тальковых настаивала, чтобы дело в любом случае передали в суд, а действия директора переквалифицировали на пункты «е» и «и» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство из хулиганских побуждений, совершенное общеопасным способом»). Но подвижек в этом деле до сих пор добиться не удалось.