ФСБ задержала 14 членов украинского радикального сообщества

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ФСБ задержала в Геленджике Ярославле 14 участников украинского молодёжного радикального неонацистского сообщества МКУ, у которых изъяты нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств, сообщили в ЦОС ФСБ.

«Во взаимодействии с СК России … пресечена деятельность организованной группы сторонников украинского молодёжного радикального сообщества МКУ, созданного гражданином Украины Егором Красновым, использующим в интернете псевдоним «Егор Яковлев», — говорится в релизе.

Уточняется, что члены МКУ получали с Украины инструкции по проведению терактов и массовых убийств, «тренировались» на бездомных, сожгли копию Знамени Победы.

В феврале в Воронеже также были задержаны сторонников украинской неонацистской группы МКУ . В гараже одного из задержанных обнаружили предмет, схожий с миномётной миной времён Великой Отечественной войны.

Также были изъяты экстремистская литература, символика националистических организаций и холодное оружие.