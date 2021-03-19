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В Геленджике и Ярославле задержаны 14 членов украинской радикальной группы 

RT на русском и ещё 5 31 минуту назад
ФСБ задержала 14 членов украинского радикального сообщества
Фото: РИА Новости
ФСБ задержала в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодёжного радикального неонацистского сообщества МКУ, у которых изъяты нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств, сообщили в ЦОС ФСБ.

«Во взаимодействии с СК России … пресечена деятельность организованной группы сторонников украинского молодёжного радикального сообщества МКУ, созданного гражданином Украины Егором Красновым, использующим в интернете псевдоним «Егор Яковлев», — говорится в релизе.

Уточняется, что члены МКУ получали с Украины инструкции по проведению терактов и массовых убийств, «тренировались» на бездомных, сожгли копию Знамени Победы.
В феврале в Воронеже также были задержаны сторонников украинской неонацистской группы МКУ. В гараже одного из задержанных обнаружили предмет, схожий с миномётной миной времён Великой Отечественной войны.
Также были изъяты экстремистская литература, символика националистических организаций и холодное оружие.
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Происшествия , Егор Яковлев , ФСБ , СКР , Геленджик , Киев , Краснодарский Край , Харьков , Ярославль , Ярославская Область
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