Бойцовский пес напал на ребенка на глазах у своей хозяйки

Бойцовская собака напала на мальчика в подъезде жилого дома в Новосибирске , когда тот пошел гулять со своим щенком. Жуткие кадры публикует Telegram-канал Mash.

Стаффордширский терьер набросился на ребенка на глазах у своей хозяйки, которая не оттащила пса и спокойно наблюдала за происходящим. Как видно на записи, собака повалила мальчика на пол и вцепилась ему в ногу. В итоге школьнику удалось встать и отбиться от животного.