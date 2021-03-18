Бойцовский пес напал на ребенка на глазах у своей хозяйки

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Москва

Появилось видео нападения собаки на ребенка в подъезде в Новосибирске 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Бойцовская собака напала на мальчика в подъезде жилого дома в Новосибирске, когда тот пошел гулять со своим щенком. Жуткие кадры публикует Telegram-канал Mash.
Стаффордширский терьер набросился на ребенка на глазах у своей хозяйки, которая не оттащила пса и спокойно наблюдала за происходящим. Как видно на записи, собака повалила мальчика на пол и вцепилась ему в ногу. В итоге школьнику удалось встать и отбиться от животного.
После этой встречи с агрессивным домашним питомцем мальчика доставили в травмпункт, где ему пришлось зашивать раны на ноге. Сейчас инцидентом заинтересовались в Следственном комитете России.
Происшествия , Видео , СКР
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