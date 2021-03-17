Догхантеру Парфирьеву распылили в лицо перцовый газ

Неизвестные выстрелили из газового пистолета в лицо президенту клуба охотничьего собаководства Максиму Парфирьеву и его соратникам после обсуждения ситуации с бездомными животными в Общественной палате РФ

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Все трое пострадавших оказались в больнице с ожогами гортани и глаз. Они с трудом разговаривают и почти ничего не видят.

По словам Александра Кулагина, нападение связано с их позицией в отношении так называемых «зоорадикалов» - людей, борющихся за права бездомных животных. Кулагин сообщил, что ранее им неоднократно поступали угрозы.

В Общественной палате проходили слушания, посвященные совершенствованию Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации». По словам председателя комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Елены Шаройкиной, в ходе 6,5-часового обсуждения зоозащитники и их оппоненты сумели договориться по ряду важных вопросов: о необходимости обязательной регистрации домашних животных, о введении штрафов за выброс животных на улицу, об ответственности заводчиков за деятельность без лицензии и неуплату налогов.