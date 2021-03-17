Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Россиянка нашла убийц своего отца спустя 24 года 

Вечерняя Москва 59 минут назад
Россиянка нашла убийц своего отца спустя 24 года
Фото: depositphotos.com
В Великом Новгороде девушка, пережившая гибель отца, стала следователем и нашла убийц спустя 24 года.
Отец девушки, который был предпринимателем, в 90-е отказался платить дань одной из теневых преступных группировок, которые орудовали в городе. За отказ платить его расстреляли в собственном подъезде.
В Башкирии раскрыто убийство с 37 ножевыми 26-летней давности
Подозреваемых в убийстве задержали, однако по какой-то причине позднее они были отпущены на свободу.

— Когда произошло убийство отца, тогда что-то щелкнуло в голове и я однозначно решила: только юридический, — рассказала дочь убитого предпринимателя.

Девушке в итоге удалось добиться своего. Став следователем, она добилась возобновления уголовного дела, и задержала киллеров, которые убили ее отца.
На данный момент следствие передало все доказательства преступления в суд, пишет РЕН. ТВ.
Видео дня. Альбина Джанабаева родит Валерию Меладзе третьего ребенка
Вечерняя Москва: последние новости
Мужчину ударили ножом в бедро и сломали челюсть в центре столицы Мужчину ударили ножом в бедро и сломали челюсть в центре столицы Виллы на два миллиарда рублей обнаружили у бывшего министра Абызова в Италии Виллы на два миллиарда рублей обнаружили у бывшего министра Абызова в Италии Задержан подозреваемый в жестоком убийстве мужчины молотком на западе Москвы Задержан подозреваемый в жестоком убийстве мужчины молотком на западе Москвы
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Нападение женщины с электрошокером на продавца показали на видео
00:27
Нападение женщины с электрошокером на продавца показали на видео
Происшествия
Появилось видео проб Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей для «Грязных танцев»
00:58
Появилось видео проб Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей для «Грязных танцев»
Шоу-бизнес
Опасная акула проплыла в метрах от серфера и попала на видео
00:42
Опасная акула проплыла в метрах от серфера и попала на видео
В мире Общество
Дети в Оренбурге разбили постамент памятника Гагарину и попали на видео
01:30
Дети в Оренбурге разбили постамент памятника Гагарину и попали на видео
Происшествия
Появилось видео ДТП в Твери с вылетевшей на тротуар и сбившей пешехода легковушкой
00:25
Появилось видео ДТП в Твери с вылетевшей на тротуар и сбившей пешехода легковушкой
Происшествия
Светлана Бондарчук сменила имидж и показала результат на видео
00:07
Светлана Бондарчук сменила имидж и показала результат на видео
Общество Шоу-бизнес
Разбивший окно в магазине покупатель сбежал с продуктами и попал на видео
00:17
Разбивший окно в магазине покупатель сбежал с продуктами и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео взрыва в жилом доме из-за фейерверков
00:36
Опубликовано видео взрыва в жилом доме из-за фейерверков
В мире Происшествия
Выставку самодельных роботов из «Звездных войн» сняли на видео
03:16
Выставку самодельных роботов из «Звездных войн» сняли на видео
В мире Наука и техника
Водитель Volkswagen снес киоск «Роспечати» в Орске и попал на видео
01:00
Водитель Volkswagen снес киоск «Роспечати» в Орске и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение