Вор в законе Гочо задержан в Черногории

В аэропорту Подгорицы задержан 65-летний вор в законе Тенгиз Думоев, известный в криминальных кругах как Гочо. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Фото: primecrime.ru primecrime.ru

По данным агентства, Думоева задержали по прилету из Стамбула ночью 16 марта.

В июле прошлого года криминальный авторитет обвинялся в мошенничестве: по версии следствия, он похитил из Пенсионного фонда России более миллиона рублей. При этом дело в отношении него завели сразу по двум статьям.

Одна из них — 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), традиционная для воров в законе. Вторая — часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Основанием для него стала история конца 90-х годов, когда Думоев незаконно оформил себе инвалидность II степени и получал пенсию более 20 лет.

Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хищение, валютные махинации, кражи и хранение наркотиков. В последний раз Центральный суд Сочи оштрафовал авторитета за то, что он на основании поддельной справки получил земельный участок площадью семь соток в центре города.