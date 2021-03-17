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Российский вор в законе Гочо задержан в Черногории

Lenta.ru
54 минуты назад
В аэропорту Подгорицы задержан 65-летний вор в законе Тенгиз Думоев, известный в криминальных кругах как Гочо. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».
Вор в законе Гочо задержан в Черногории
Фото:  primecrime.ru primecrime.ru
По данным агентства, Думоева задержали по прилету из Стамбула ночью 16 марта.
В июле прошлого года криминальный авторитет обвинялся в мошенничестве: по версии следствия, он похитил из Пенсионного фонда России более миллиона рублей. При этом дело в отношении него завели сразу по двум статьям.
Одна из них — 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), традиционная для воров в законе. Вторая — часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Основанием для него стала история конца 90-х годов, когда Думоев незаконно оформил себе инвалидность II степени и получал пенсию более 20 лет.
Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хищение, валютные махинации, кражи и хранение наркотиков. В последний раз Центральный суд Сочи оштрафовал авторитета за то, что он на основании поддельной справки получил земельный участок площадью семь соток в центре города.
В настоящий момент в криминальном мире Тенгиз Думоев считается одним из самых авторитетных воров в законе на всем постсоветском пространстве. А среди езидов (субэтноса курдов — народа, проживающего в основном в Ираке) Думоев является вторым по степени влияния вором в законе после Захария Калашова (Шакро Молодой) — лидера преступного мира России.
Происшествия,В мире,Шакро Молодой,Пенсионный фонд РФ,Стамбул,Черногория,
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