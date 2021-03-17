Школьник доставлен в больницу с ранением в голову из пистолета

Осведомленный собеседник рассказал агентству, что некоторое время назад подросток был доставлен в одну из больниц с ранением головы, предположительно полученным из пневматического пистолета.

В феврале, как сообщал «Рамблер», в Ангарске Иркутской области двое 16-летних молодых людей, находясь в подъезде многоэтажного дома, произвели выстрел из пневматического оружия в сторону автомобиля «Газель» бригады скорой помощи, которая приехала на вызов. В результате инцидента на ветровом стекле машины образовался скол, но никто не пострадал.

Тогда же в вагоне между станциями «Речной вокзал» и «Водный стадион» Московского метрополитена двое 16-летних подростков напали на двоих мигрантов 30 и 31 года. Они избили их руками, ногами и металлической битой, распылили в их сторону содержимое перцового баллончика, вышли на станции и скрылись. Потерпевшие были госпитализированы. Подозреваемые были задержаны. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».