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В Москве арестовали президента ФСБ 

Мария Иванова 18 минут назад
В Москве арестовали президента ФСБ
Фото: РИА НОВОСТИ
Президента Фонда содействия безопасности (ООО «ФСБ») Андрея Першина арестовали по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом пишет «Коммерсант».
По версии следствия, Першин пытался получить от бизнесмена 24 миллиона рублей, обещая помочь с закрытием якобы возбужденного уголовного дела.
Першин называл себя бывшим сотрудником настоящей ФСБ. Заявление в полицию на него подал гендиректор ООО «Лагуна» Сергей Мелин, чья компания занимается недвижимостью.
Першин заявил Мелину, что узнал от своих источников о планах полицейских направить следователям материла дела о мошенничестве с несколькими участками земли. По его словам, в деле фигурировала фамилия Мелина.
Першин несколько раз пытался убедить бизнесмена, что у него хорошие связи в правоохранительных органах и он может. За «оказание помощи» он попросил 24 миллиона. Мелин не поверил ему, обратился в ФСБ и все дальнейшие переговоры с Першиным проходили под контролем спецслужбы.
В рамках «оперативного эксперимента» Мелин в начале марта перевел на связанный с Першиным счет сто тысяч рублей, после чего Першина задержали и затем отправили под стражу.
Как писал «Рамблер», ранее московский суд приговорил экс-ведущего передачи «Суд идет» Владимира Резника (Орешникова) к семи годам колонии.
Суд установил, что Резник получил от бизнесмена, обвиняемого в незаконной банковской деятельности, около 4,5 миллиона рублей. По данным правоохранителей, бывший телеведущий за вознаграждение обещал добиться условного срока для бизнесмена. На решение суда он повлиять не мог, а деньги, по словам следователей, в итоге присвоил.
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Комментарии 1
Происшествия , Андрей Першин , Владимир Резник , ФСБ , МВД
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