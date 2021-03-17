Московский банкир получил убежище на Украине

Объявленный в международный розыск совладелец московского банка «БФГ-Кредит» Юрий Глоцер получил убежище на Украине. Об этом журналистам сообщили источники в правоохранительных органах.
«Глоцер исключен из реестра розыска Интерпола и получил политубежище на Украине. Он уже там подал иск против российского следователя, которая ведет уголовное дело о растрате», — цитирует ТАСС собственный источник в силовых структурах.
Банк был лишен лицензии ЦБ РФ в 2016 году в связи с полной утратой капитала. По версии следствия, владельцы и руководители банка Глоцер и Евгений Мафцир организовали вывод банковских активов на сумму порядка 30 млрд рублей.