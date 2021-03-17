Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Российский банкир получил политическое убежище на Украине 

Ura.Ru 39 минут назад
Московский банкир получил убежище на Украине
Фото: РИА Новости
Объявленный в международный розыск совладелец московского банка «БФГ-Кредит» Юрий Глоцер получил убежище на Украине. Об этом журналистам сообщили источники в правоохранительных органах.

«Глоцер исключен из реестра розыска Интерпола и получил политубежище на Украине. Он уже там подал иск против российского следователя, которая ведет уголовное дело о растрате», — цитирует ТАСС собственный источник в силовых структурах.

Банк был лишен лицензии ЦБ РФ в 2016 году в связи с полной утратой капитала. По версии следствия, владельцы и руководители банка Глоцер и Евгений Мафцир организовали вывод банковских активов на сумму порядка 30 млрд рублей.
Президента "ФСБ" арестовали в Москве
Видео дня. Родители школьников пожаловались на сбор денег на портреты Путина
Ura.Ru: последние новости
Военные рассказали о конфликте властей ДНР и ЛНР Военные рассказали о конфликте властей ДНР и ЛНР Российские ученые разрабатывают портативный «ковидометр» Российские ученые разрабатывают портативный «ковидометр» Бузова намекнула на беременность. Скрин Бузова намекнула на беременность. Скрин
Происшествия , Юрий Глоцер , ФСБ , КБ "БФГ-Кредит" , МВД , Центральный банк России , Интерпол , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с крушащим подъезд и машины трактором в Пермском крае
00:30
Появилось видео с крушащим подъезд и машины трактором в Пермском крае
Происшествия
Появилось видео с места ДТП на Каширском шоссе в Москве
00:25
Появилось видео с места ДТП на Каширском шоссе в Москве
Новости Москвы Происшествия
Огромная змея попыталась вцепиться в лицо владельца зоопарка и попала на видео
00:24
Огромная змея попыталась вцепиться в лицо владельца зоопарка и попала на видео
В мире Происшествия
Питон укусил за лицо любителя рептилий и попал на видео
00:59
Питон укусил за лицо любителя рептилий и попал на видео
В мире Происшествия
Панда уничтожила подаренную ей «робопанду» и попала на видео
00:42
Панда уничтожила подаренную ей «робопанду» и попала на видео
Новости Москвы
ФСБ показала на видео задержание работавшего на украинскую разведку россиянина
00:32
ФСБ показала на видео задержание работавшего на украинскую разведку россиянина
Происшествия
Появилось видео «химатаки» на здание «Новой газеты»
00:17
Появилось видео «химатаки» на здание «Новой газеты»
Происшествия
Севшую на шпагат на купели Волочкову показали на видео
00:29
Севшую на шпагат на купели Волочкову показали на видео
Общество Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в бизнес-центре «Савёловский Сити»
00:21
Опубликовано видео пожара в бизнес-центре «Савёловский Сити»
Новости Москвы Пожары
Похищение российского флага в Москве сняли на видео
00:32
Похищение российского флага в Москве сняли на видео
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение